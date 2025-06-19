Türkiye Kadın Basketbol Takımı\'ndan İkinci Maçta Dominasyon

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Veronika Obertova (Slovakya)

İsviçre: Fora 8, Herminjard 12, Dos Santos 2, Schwarz 7, Wenger 13, Constantin 9, Ranisavljevic 14, Favre 2, da Silva

Türkiye: Alperi Onar 17, Sevgi Uzun 14, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 14, McCowan 19, Elif İstanbulluoğlu 4, Gökşen Fitik 4, Elif Bayram 9, Derin Erdoğan 3, Sinem Ataş, Esra Ural Topuz, Pelin Bilgiç

1. Periyot: 13-27

Devre: 34-51

3. Periyot: 53-68

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yendi.

Karşılaşmaya 9-0'lık seriyle başlayan milliler, etkili hücum ettiği ilk çeyreği 27-13 üstünlükle bitirdi.

Rakibine pota altında büyük üstünlük kuran ay-yıldızlılar, devre arasına da 51-34 önde girdi.

Farkın kapanmasına izin vermeyen milli takım, üçüncü çeyreğini 68-53 önde geçtiği karşılaşmayı 24 sayı farkla 91-67 kazandı.

McCowan, 19 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Turnuvada ilk galibiyetini alan ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Yunanistan ile karşılaşacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Fransa ile İsviçre, aynı gün saat 17.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da karşılaşmayı salonda takip etti.