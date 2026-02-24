Türkiye Kadın Buz Hokeyi Takımı Romanya'yı Yendi

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Romanya'yı 4-3 yendi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki organizasyonda milli takım, ikinci maçında Romanya ile karşılaştı.
Çekişmeli geçen müsabakayı Azra Şenyuva, Elif Tandoğan, Sümeyye Çakmak ve Seda Demir Haksever'in golleriyle 4-3 kazanan milliler, şampiyonada 2'de 2 yaptı.
Ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki üçüncü maçında 26 Şubat Perşembe günü ev sahibi Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
