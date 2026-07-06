Türkiye Kadın Curling\'i Tarihe Geçti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Said Erzeybek, Türkiye Kadın Curling Milli Takımı'nın sportif sağlık danışmanı olarak görev alarak, milli takımın Kanada'da elde ettiği tarihi dünya beşinciliği başarısına katkı sağladı.

2026 Avrupa Kadınlar Curling Şampiyonası'nda altıncı olarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, Kanada'da düzenlenen ve dünyanın en iyi 13 takımının mücadele ettiği organizasyonda önemli bir başarıya imza attı. Turnuva boyunca 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan milli takım, eleme aşamasını geçerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde güçlü rakibi Japonya ile karşılaşan Türkiye, son ana kadar çekişmeli geçen mücadelede 7-5'lik skorla mağlup oldu. Buna rağmen organizasyonu dünya beşincisi olarak tamamlayan milli takım, curling branşında Türkiye'nin dünya sıralamasında ilk 5'e girmesini sağlayarak kış sporları tarihinde önemli bir ilke imza attı.

Milli takımın teknik ekibinde sportif sağlık danışmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Mustafa Said Erzeybek'in katkısı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına da gurur kaynağı oldu.

Rektör Kızıltoprak'tan tebrik

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yayımladığı tebrik mesajında, Türkiye Kadın Curling Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dünya beşinciliğinin Türk kış sporları açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kızıltoprak, mesajında Türkiye Curling Federasyonu'nu, milli sporcuları ve teknik ekipte görev alan Doç. Dr. Mustafa Said Erzeybek'i kutlayarak, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti. - KÜTAHYA