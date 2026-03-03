Türkiye Kadın Futbol Takımı Malta'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Kadın Futbol Takımı Malta'yı 3-0 Yendi

03.03.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 Dünya Kupası elemelerinde Malta'yı 3-0 mağlup etti.

TÜRKİYE A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup'taki ilk maçında Malta'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, gruptaki ikinci maçında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup'taki ilk maçında sahasında Malta'yı konuk etti. Pendik Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Eugenia Gil Soriano düdük çaldı. Soriano'nun yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Silvia Fernandez vw Estefania Benito Benito üstlendi.

Mücadeleye iyi başlayan Türkiye, 7'nci dakikada Farrugia'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından etkili oyununu devam ettiren Ay-yıldızlılar, 29'uncu dakikada Ebru Topçu ile durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında da üstün alan taraf Türkiye oldu. Milliler; Kader, Ebru Topçu ve Selen ile farkı arttıracak pozisyonlar yakalsa da sonuç alamadı. 88'inci dakikada Arzu Karabulut attığı golle skoru belirledi: 3-0. A Milli Kadın Futbol Takımı, sahasında Malta'yı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Türkiye, Futbol, Malta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kadın Futbol Takımı Malta'yı 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok
İran, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerini daha vurdu İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
Tahran’da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü
Dubai’de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

18:22
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:29
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 19:30:59. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kadın Futbol Takımı Malta'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.