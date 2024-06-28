Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Yarı Finalde Japonya'ya Yenildi

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finalde Japonya'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvadaki yarı final karşılaşmasını 25-17, 25-16 ve 26-24'lük setlerle kaybetti.
İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı, 30 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te 3'üncülük maçına çıkacak.
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