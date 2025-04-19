Türkiye Kadınlar Buz Hokeyi'nde Hong Kong'a Yenildi

Yeni Zelanda'da düzenlenen Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Kategori B Grubu'nda Türkiye, dördüncü maçında Hong Kong'a 4-2 yenildi.
Milli takım, Dunedin kentindeki organizasyonun dördüncü maçında Hong Kong ile karşılaştı.
Rakibine 4-2 yenilen milliler, şampiyonadaki üçüncü mağlubiyetini aldı.
Milli takım, organizasyonun beşinci ve son karşılaşmasında yarın ev sahibi Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
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