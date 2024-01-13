Türkiye, Karadağ\'ı 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonası\'na katılma şansını sürdürdü

Voleybol 2024 CEV 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. turunda Türkiye, üçüncü maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'da düzenlenen elemelerde 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, üçüncü maçında Karadağ'ı 25-15, 25-22 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Elemeleri 2 galibiyet, bir mağlubiyet sonucunda 7 puanla tamamlayan milli takımın, Bulgaristan-Romanya karşılaşmasının sonucuna göre Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılım hakkı kazanıp kazanmadığı netleşecek.

Milliler, elemeleri ikinci sırada tamamlaması halinde ise nisan ayında düzenlenecek 2024 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. turunda mücadele edecek.