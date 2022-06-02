Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz'dan MKE'ye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz'dan MKE'ye ziyaret

02.06.2022 16:59
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz'dan MKE'ye ziyaret

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Başkan Uğuz, karatede siyah kuşak almaya hak kazanan MKE Genel Müdürü Yasin Akdere'ye diplomasını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan Abid Uğuz, kamu kurumları yöneticilerinin karateye olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Yasin Akdere'yi tebrik etti.

Yasin Akdere de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aslan Abid Uğuz'a teşekkür etti.

Ziyarette uluslararası karate hakemi Uğur Kobaş da yer aldı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz'dan MKE'ye ziyaret
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz'dan MKE'ye ziyaret

YORUMLAR
500
Bekaroğlu'ndan Sadat Yöneticisi Ensar Ergür'e Sert Tepki: 'Eyy Milleti Tehdit Eden Soytarılar, O Ortam Geldiğinde Korkudan Altınıza Edersiniz' Bekaroğlu'ndan Sadat Yöneticisi Ensar Ergür'e Sert Tepki: 'Eyy Milleti Tehdit Eden Soytarılar, O Ortam Geldiğinde Korkudan Altınıza Edersiniz' Milletvekili Arvas: 'Su kaynaklarını korumalı ve daha verimli kullanmalıyız' Milletvekili Arvas: 'Su kaynaklarını korumalı ve daha verimli kullanmalıyız'
Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz'dan MKE'ye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:13:22. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz'dan MKE'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement