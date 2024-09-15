Türkiye Karatecilerinden Avusturya'da Başarı

Spor

2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nin 3. ve son ayağı, Avusturya'da sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli karateciler, Salzburg kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele etti.

Üç gün süren müsabakalarda erkekler kumitede Nuri Kılıç altın, Burak Özdemir gümüş madalya kazandı. Kutluhan Duran, Furkan Kaynar, Mehmet Batuhan Özdemir'den oluşan erkek takımı katada gümüş madalya aldı. Kadınlar kumitede Fatma Uygur ile katada Keyda Nur Çolak bronz madalya elde etti.