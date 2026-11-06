Türkiye karma judo takımı Belgrad'da 8 sporcuyla madalya mücadelesi verecek

Milli judocular, Sırbistan'da Karma Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesine çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Büyükler Karma Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası, yarın başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek.

Türkiye, 13 ülkeden 118 sporcunun kayıt yaptırdığı şampiyonada, 4 kadın ve 4 erkek olmak üzere 8 sporcuyla mücadele edecek.

Milli takımda kadınlarda 57 kiloda Ayşenur Karadağ, 70 kiloda Fidan Ögel ve Ecem Baysuğ, +70 kiloda ise Hilal Öztürk tatamiye çıkacak.

Erkeklerde ise 73 kiloda Muhammed Ali Demirel ve Ejder Toktay, 90 kiloda Emir Selim Arı, +90 kiloda da Recep Ergin mücadele edecek.