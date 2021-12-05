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Kartingde 2021 sezonu tamamlandı - Son Dakika

Kartingde 2021 sezonu tamamlandı

05.12.2021 16:55

Türkiye Karting Şampiyonası'nın Kocaeli'de koşulan 10. ve son ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Karting Şampiyonası'nın Kocaeli'de koşulan 10. ve son ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü (BUMOSK) ev sahipliğinde Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen sezon finalinde 34 sporcu mücadele etti.

Gerçekleştirilen yarışlar sonucunda mini kategorisinde İskender Zülfikari birinci, Rüzgar Evci ikinci, Erin Ünlüdoğan üçüncü oldu.

Formula junior kategorisinde birinci sırayı Emir Tanju aldı, Hakku Dorum ikinci, Ayşe Çebi de üçüncü sırada yer aldı.

Formula master kategorisinde birinciliği Mehmet Yaman, ikinciliği Aytaç Biter elde etti.

Kadınlar mini kategorisinde Ada Karayel birinci, Zeynep Büyükpınar ikinci oldu.

Kadınlar junior kategorisinde ilk sırayı Ayşe Çebi aldı, Leyla Sulyak da ikinci tamamladı.

Kadınlar senior kategorisinde birinciliği Ayda Biter, ikinciliği Seda Kaçan, üçüncülüğü Büşra Sena Savaşer elde etti.

10 yaşındaki şampiyon Zülfikari: "En büyük hedefim, Formula 1'de yarışmak"

Bu sezon "mini" kategorisinde katıldığı tüm yarışları ilk sırada tamamlayarak genel klasmanda şampiyonluğu garantileyen 10 yaşındaki İskender Zülfikari, AA muhabirine, kartinge 2018'de başladığını, 2019'da katıldığı ilk şampiyonada üçüncü olduğunu söyledi.

Bu sezon yarıştığı 30 yarışta birinci geldiğini anlatan Zülfikari, genel klasmanda şampiyon olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gelecek hafta İtalya'da yarışacağını söyleyen Zülfikari, sırasıyla Formula 4, Formula 3, Formula 2'de yarışmayı istediğini, en büyük hedefinin Formula 1'de yarışmak olduğunu kaydetti.

Kadınlar mini kategorisinde mücadele eden 12 yaşındaki Zeynep Büyükpınar da ilk yarış sezonunu tamamladığını, kızlar birincisi olduğunu söyledi.

İlk sezon için gayet iyi performans gösterdiğini dile getiren Büyükpınar, "Tüm yarışları tamamladım. Önümüzdeki sene daha da iyi olmasını bekliyorum." dedi.

Büyükpınar, baba ve amcasının motor sporlarıyla ilgilendiğini, onlar sayesinde bu spora tutkusunu keşfettiğini anlatarak, "Onlar kartinge başlamamı çok istiyorlardı. Ailem de tutkulu olduğu için motor sporlarına özel aşkımız var." diye konuştu.

Kartingde 2021 sezonu tamamlandı
Kartingde 2021 sezonu tamamlandı
Kartingde 2021 sezonu tamamlandı
Kartingde 2021 sezonu tamamlandı
Kartingde 2021 sezonu tamamlandı
Kartingde 2021 sezonu tamamlandı
Kartingde 2021 sezonu tamamlandı
Kartingde 2021 sezonu tamamlandı
Kartingde 2021 sezonu tamamlandı

Formula 1, İskender, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kartingde 2021 sezonu tamamlandı - Son Dakika Spor


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