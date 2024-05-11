Türkiye Kayak Federasyonu 5. Mali Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Kayak Federasyonu 5. Mali Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu 5. Mali Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 5. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda, federasyonun faaliyet programı, bütçeleri ve raporları üyelere okundu. Yapılan oylamada faaliyet ve denetim raporları ile bütçe oy birliği ile kabul edildi. Federasyon başkanı Ali Oto, genel kurul toplantısına katılan delegelere teşekkür etti.

11.05.2024 13:35
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Türkiye Kayak Federasyonu 5. Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.

Divan kurulu, Anadolu Otel'de gerçekleştirilen toplantıda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının gündemini oylattı.

Gündemi kabul edilen genel kurulda, federasyonun 2024-2025-2026 faaliyet programı, 2024-2025-2026 bütçeleri, 01.01.2022-30.03-2024 dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu ile 01.01.2022-31.03.2024 denetim kurulu raporunun özetleri üyelere okundu.

Yapılan oylamada faaliyet ve denetim raporları ile bütçe "oy birliği" ile ibra edildi.

Federasyon başkanı Ali Oto, gündeminin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada genel kurul toplantısına katılan delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Kayak Federasyonu 5. Mali Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

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