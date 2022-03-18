Türkiye Kayak Federasyonundan "özel" kamp - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kayak Federasyonundan "özel" kamp

18.03.2022 18:10
Türkiye Kayak Federasyonundan "özel" kamp

Türkiye Kayak Federasyonu, özel sporcular için kamp düzenledi.

Türkiye Kayak Federasyonu, özel sporcular için kamp düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "15-18 Mart tarihlerinde Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal Kayak Kampı, Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Dağı Tesisleri'nde düzenlendi." denildi.

Çorum, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Malatya şehirlerinden özel sporcu ile antrenörlerinin katıldığı kampta, eğitimlerin yanı sıra çeşitli disiplinlerde yarışmalar düzenlendiği aktarıldı.

YORUMLAR
500
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü Adıyaman'da, 18 Mart kutlamaları Adıyaman'da, 18 Mart kutlamaları

Türkiye Kayak Federasyonu, Ilgaz Dağı, 18 mart, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Kayak Federasyonundan 'özel' kamp - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 18:16:30. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Kayak Federasyonundan "özel" kamp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement