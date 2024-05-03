Türkiye Kempo Federasyonu, Türk kempo sporunu uluslararası alanda güçlendirmek istiyor - Son Dakika
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Türkiye Kempo Federasyonu, Türk kempo sporunu uluslararası alanda güçlendirmek istiyor

Türkiye Kempo Federasyonu, Türk kempo sporunu uluslararası alanda güçlendirmek istiyor

Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar, Türk kempo sporunu uluslararası alanda daha da güçlendirmek ve dünya çapında başarılar elde etmek üzerine odaklandıklarını belirtti. Avşar, Türkiye'de kempo sporunun son dönemde büyük bir ivme kazandığını ve Türk sporcuların uluslararası arenada önemli başarılar elde ettiğini vurguladı. Avşar, Türk kempo sporunun adını dünyada en iyi şekilde duyurmaya çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Avşar, Türkiye'de kempo sporunun geleceğinin parlak olduğunu ve gençlere daha iyi imkanlar sunarak sporun yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayacaklarını söyledi.

03.05.2024 14:23
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Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar, "Vizyonumuz, Türk kempo sporunu uluslararası alanda daha da güçlendirmek ve dünya çapında başarılar elde etmek üzerine odaklanıyor." dedi.

Avşar, Türkiye'de kempo sporunun son dönemde büyük bir ivme kazandığını belirtti.

Türkiye'nin yetiştirdiği sporcuların uluslararası arenada önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Avşar, Türk kempo sporunun adını dünyada en iyi şekilde duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Avşar, son dönemde elde edilen başarıların Türkiye'nin potansiyelini ortaya koyduğunu ve gelecek adına umut verici olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kempo Federasyonundan antrenörlük sertifikası aldığını hatırlatan Avşar, "Bu sertifika, Türk kempo sporunun uluslararası alanda daha da tanınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir adım. Bu sertifika sayesinde Türkiye'de kempo sporunu daha etkin bir şekilde geliştirerek, uluslararası düzeyde rekabet edebilirlik seviyemizi artırabileceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de kempo sporunun geleceğinin parlak olduğuna işaret eden Avşar, "Vizyonumuz, Türk kempo sporunu uluslararası alanda daha da güçlendirmek ve dünya çapında başarılar elde etmek üzerine odaklanıyor. Gençlerimize ve yetenekli sporcularımıza daha iyi imkanlar sunarak, kempo sporunun ülkemizde daha da yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayacağız. Türk kempo sporu, uluslararası arenada giderek daha fazla tanınıyor ve saygı görüyor." ifadelerini kullandı.

Avşar, Antalya'da düzenlenen ve 40 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı 2024 Kempo IKF Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin ikincisi olarak büyük bir gurur yaşattığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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