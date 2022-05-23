Türkiye Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika
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Türkiye Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

23.05.2022 23:45
Türkiye Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 20-27 Haziran tarihlerinde Kocaeli'nde düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 20-27 Haziran tarihlerinde Kocaeli'nde düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Büyük, genç, yıldız ve minikler kategorisinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, e-devlet üzerinden 15 Haziran'a kadar kayıt yaptırılabileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika


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