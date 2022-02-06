Türkiye Kick Boks Turnuvasında Balıkesir Fırtınası

19-27 Ocak tarihlerinde Ordu'da yapılan Türkiye Kick Boks turnuvasına 4 binin üzerinde sporcu katıldı. Balıkesir turnuvada 8 sporcu ile temsil edilirken iki gümüş iki de altın olmak üzere 4 madalya ile önemli bir başarı elde edildi.

81 kg K-1 de profesyonel maçlarda dövüşen milli sporcu İsa Göçmen şampiyon oldu. 71 kg de full contact kategorisinde milli sporcu Abdullah Adar kıran kırana beş maç yaparak şampiyonluk elde etti. 56 kg full contact kategorisinde milli sporcu Güler Deniz Topuz ve gençler 65 kg full contacta kategorisinde Tuana sağkol Balıkesir'e gümüş madalya kazandırdılar.

Balıkesir Kick Boks İl Temsilcisi ve antrenör Ender Yeşilyurt amaçlarının bu sene Avrupa şampiyonası ve İslam oyunlarında Balıkesir'in adını duyurarak milli takım adına ülkemizi temsil etmektir dedi.

Kick boks adına Balıkesir'de iyi bir yapılanma sağlayan Ender Yeşilyurt açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Her sene milli takımda ülkemizi temsil edecek 1-2 sporcu yetiştiriyoruz. Bu senede bu sayıyı artırmak istiyoruz. Bunun için sıkı bir çalışma içindeyiz. İleriye dönük kaliteli bir kick boks eğitimi almak ve ya başarılı bir sporcu olmak isteyen kişileri de ekibimize bekliyoruz" - BALIKESİR