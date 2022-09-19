Türkiye-Kolombiya Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye-Kolombiya Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmaları tamamlandı

19.09.2022 15:38
Türkiye-Kolombiya Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmaları tamamlandı

Türkiye-Kolombiya Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye- Kolombiya Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serinin ilk maçında Nicolas Mejia, milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'i 6-3, 1-6, 7-6 yenerek Kolombiya'yı 1-0 öne taşıdı.

Serisinin ikinci maçında, Daniel Galan, Cem İlkel'i 6-2, 6-2 yenerek Kolombiya'yı 2-0 öne geçirdi. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah çifti Cem İlkel/Ergi Kırkın ikilisini 6-2, 6-2 yenerek Kolombiya-Türkiye serisinde durumu 3-0 yaptı.

Nicolas Barrientos, Yankı Erel'i 6-4, 7-5 yenerek Kolombiya'nın seriyi 4-0 ile kazanmasını sağladı.

Bu arada Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye-Kolombiya Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmalarında kendilerini yalnız bırakmayan Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ve Panama Büyükelçisi Lebibe Gülhan Ulutekin'e teşekkür etti.

Başkan Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bogota Büyükelçimiz Beste Pehlivan Sun ve Panama Büyükelçimiz Lebibe Gülhan Ulutekin ile Türkiye-Kolombiya Davis Cup World Group I karşılaşmalarını birlikte takip ettik. Bizleri evimizde hissettiren kıymetli ev sahiplikleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz AK Parti'li Usta, Mardin'de '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması AK Parti'li Usta, Mardin'de '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması Türkiye'de okumaya hazırlanan öğrenciler Etiyopya'da oryantasyon programına katıldı Türkiye'de okumaya hazırlanan öğrenciler Etiyopya'da oryantasyon programına katıldı
Kaynak: AA

Kolombiya, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Kolombiya Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmaları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Uçakta panik anları! Yolcularına sinirlenen şahıs camlara tekme attı, koltukları yumrukladı
15:15 Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi
14:59 Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı
14:39 Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:06 Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 15:38:12. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Kolombiya Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement