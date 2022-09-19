Türkiye- Kolombiya Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serinin ilk maçında Nicolas Mejia, milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'i 6-3, 1-6, 7-6 yenerek Kolombiya'yı 1-0 öne taşıdı.

Serisinin ikinci maçında, Daniel Galan, Cem İlkel'i 6-2, 6-2 yenerek Kolombiya'yı 2-0 öne geçirdi. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah çifti Cem İlkel/Ergi Kırkın ikilisini 6-2, 6-2 yenerek Kolombiya-Türkiye serisinde durumu 3-0 yaptı.

Nicolas Barrientos, Yankı Erel'i 6-4, 7-5 yenerek Kolombiya'nın seriyi 4-0 ile kazanmasını sağladı.

Bu arada Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye-Kolombiya Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmalarında kendilerini yalnız bırakmayan Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ve Panama Büyükelçisi Lebibe Gülhan Ulutekin'e teşekkür etti.

Başkan Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bogota Büyükelçimiz Beste Pehlivan Sun ve Panama Büyükelçimiz Lebibe Gülhan Ulutekin ile Türkiye-Kolombiya Davis Cup World Group I karşılaşmalarını birlikte takip ettik. Bizleri evimizde hissettiren kıymetli ev sahiplikleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.