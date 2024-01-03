Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya\'da düzenlenecek

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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 20-27 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada, 7-12 ve 13-18 yaş grubu satranç sporcuları mücadele edecek.
Şampiyonalara, il ve ilçe yarışmalarını tamamlayan sporcular, 2023 milli takım havuzunda yer alan sporcular, KKTC'li sporcular, ulusal ve FIDE ünvanlı sporcular kayıt yaptırabilecek.
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