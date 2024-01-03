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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 20-27 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na 7-12 ve 13-18 yaş gruplarından satranç sporcuları katılacak. Şampiyonaya, il ve ilçe yarışmalarını tamamlayan sporcular, 2023 milli takım havuzunda yer alan sporcular, KKTC'li sporcular, ulusal ve FIDE ünvanlı sporcular kayıt yaptırabilecek.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya\'da düzenlenecek
03.01.2024 - 13:11,
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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 20-27 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada, 7-12 ve 13-18 yaş grubu satranç sporcuları mücadele edecek.

Şampiyonalara, il ve ilçe yarışmalarını tamamlayan sporcular, 2023 milli takım havuzunda yer alan sporcular, KKTC'li sporcular, ulusal ve FIDE ünvanlı sporcular kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: AA
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