Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, gelecekten umutlu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, gelecekten umutlu

20.04.2022 13:35

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Derecelerimiz iyiye gidiyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Derecelerimiz iyiye gidiyor. Önümüzdeki olimpiyatlarda daha iyi sonuçlar alacağız." dedi.

Sapanca Gölü'nde 15-17 Nisan'da düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası yarışlarını izleyen Ertürk, AA muhabirine, federasyonda yeni vizyon oluşturma çalışmaları kapsamında kurumsal kimlik değişikliğine gittiklerini söyledi.

Yeni kurumsal kimliklerini gelecek ay bütün kürek camiasına tanıtacaklarını aktaran Ertürk, yurt dışında da başarılara imza atmak istediklerini kaydetti.

Ertürk, 9-10 Nisan'da Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda genç ve yıldız kategorilerinde 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandıklarını anımsatarak, "Daha önce Yunanistan'da hazırlık yarışlarına katılmıştık. Hırvatistan yarışlarının şöyle bir özelliği var; genç ve yıldız sporcularımızla katıldık. Gelecek vadeden sporcularımızı orada denedik ve olimpik havuzumuza katabileceğimiz sporcularımızı gördük." ifadelerini kullandı.

"Herkes kürek sporuna destek olmaya çalışıyor"

Derece sporu kürekte tüm göstergelerin belirgin olduğuna işaret eden Ertürk, "Derecelerimiz iyiye gidiyor. Önümüzdeki olimpiyatlarda daha iyi sonuçlar alacağız. Sonrakinde madalya alacağız, sonrakinde olimpiyat şampiyonu olacağız. Buna inanıyorum, koyduğumuz hedef bu yönde. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Ertürk, vizyon değişiklikleri kapsamında yarışları canlı vermeye başladıklarını aktararak, şu ana kadar kendi imkanlarıyla gerçekleştirdikleri canlı yayınlar olduğunu anlattı.

Federasyon üyeleri ve çalışanların da bu işe emek verdiğini dile getiren Ertürk, "Dışarıdan destek alıyoruz. Dışarıdan destek aldıklarımız bile amatör bir ruhla yapıyorlar, herkes kürek sporuna destek olmaya çalışıyor. Güzel yayınlar da oluyor, her seferinde geliştiriyoruz. Senenin son yarışında Şampiyonlar Ligi ayarında bir yayın yapacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş nedeniyle Türkiye'de kalan Ukrayna Kürek Milli Takımı'na destek

Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna Kürek Milli Takımı'nın Türkiye'de kalmasına değinen Ertürk, olayların başlamasının hemen ardından Ukrayna Federasyon Başkanı ile görüşerek her türlü desteğe hazır olduklarını söylediklerini dile getirdi.

Ertürk, Ukraynalı sporcuların Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamptayken savaş nedeniyle havaalanlarına erişimlerinin kalktığını anlatarak, "Sonuçta hepsi misafirimiz, kardeşimiz. Kendilerine ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik, çok sevindiler. Elimizden geldiğince yardımcı olduk. Güzel bir konaklama dönemi geçirdiler. Dereceleri de iyi, burada güzel antrenman yaptılar. Ayın 25'inde Hırvatistan'a geçiyorlar. Başarılı olacaklardır. Bence dünyaya verilecek en güzel cevap; sporcuların başarılı olması. Bakanlığın yardımıyla bizim de burada katkımız olduysa ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, gelecekten umutlu
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, gelecekten umutlu
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, gelecekten umutlu
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, gelecekten umutlu

YORUMLAR
500
Ukraynalı müzakereci Podolyak, savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi Ukraynalı müzakereci Podolyak, savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi 'Bir Soğuk Savaşın Başladığını Görüyoruz' 'Bir Soğuk Savaşın Başladığını Görüyoruz'

Hırvatistan, Ukrayna, Türkiye, Kürek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, gelecekten umutlu - Son Dakika


Son Dakika
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 Köpeğini gezdirirken muhtarın sopalı saldırısına uğradı, ertesi gün köpekleri zehirlenerek öldürüldü
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
13:02 Psikolog Esra Ezmeci'den "Çok ateşliyim, kimse beni tatmin edemiyor" diyen takipçisine şaşırtan yanıt
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen kanser hastası kadının ricasını kırmadı
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 13:47:23. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, gelecekten umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement