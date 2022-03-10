Türkiye Kürek Federasyonundan Dünya Kürek Federasyonuna ziyaret - Son Dakika
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Türkiye Kürek Federasyonundan Dünya Kürek Federasyonuna ziyaret

10.03.2022 22:43
Türkiye Kürek Federasyonundan Dünya Kürek Federasyonuna ziyaret

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Dünya Kürek Federasyonu Başkanı Jean-Christophe Rolland'ı ziyaret etti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Dünya Kürek Federasyonu Başkanı Jean-Christophe Rolland'ı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, İsviçre'nin Lozan şehrindeki görüşmede federasyonun dış ilişkiler kurulu üyeleri Gürhan Saatçioğlu ve Abdullah İnanç Duman ile Dünya Kürek Federasyonu Yönetici Direktörü Vincent Gaillard'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Federasyon tarihinde başkanlar nezdinde ilk kez bir görüşme yapıldığı ve projeler ile iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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İsviçre, Türkiye, Kürek, Jean, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Kürek Federasyonundan Dünya Kürek Federasyonuna ziyaret - Son Dakika


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