Türkiye Kürek Milli Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası\'nda mücadele edecek

Spor

Türkiye Kürek Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'nın Kruszwica kentinde 1-2 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye, 12 sporcuyla katılacak.

Şampiyonada yarın eleme ve yarı final, 2 Haziran Pazar günü ise yarı final ve final yarışları yapılacak.

Milli takım, 2023 yılındaki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştı.

Polonya'da yarışacak milli takımda ekipler şu şekilde:

Süleyman Yılmaz: Tek çifte (jm1x)

Kaan Efe Aktop-Muhammed Efe Yılmaz: İki çifte (jm2x)

Gökmen Kaan Sezer-Baturalp Akdeniz-Mehmet Yıldız-Semi Yağız Al: Dört çifte (jm4x)

Yasin Şen-Eren Akbaş-Mehmet Eralp Aktaş (Dümenci)-Berat Kopal-Devrim Salman: Dört tek dümencili (jm4+)