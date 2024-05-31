Türkiye Kürek Milli Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Türkiye Kürek Milli Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Kürek Milli Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası\'nda mücadele edecek

Türkiye Kürek Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 12 sporcuyla yarışacak. Şampiyonada eleme ve yarı final yarışları yarın yapılacak, final yarışları ise 2 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Milli takım, 2023 yılındaki şampiyonada 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştı. Polonya'da yarışacak milli takımda farklı kategorilerde ekipler yer alacak.

31.05.2024 10:01
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Türkiye Kürek Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'nın Kruszwica kentinde 1-2 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye, 12 sporcuyla katılacak.

Şampiyonada yarın eleme ve yarı final, 2 Haziran Pazar günü ise yarı final ve final yarışları yapılacak.

Milli takım, 2023 yılındaki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştı.

Polonya'da yarışacak milli takımda ekipler şu şekilde:

Süleyman Yılmaz: Tek çifte (jm1x)

Kaan Efe Aktop-Muhammed Efe Yılmaz: İki çifte (jm2x)

Gökmen Kaan Sezer-Baturalp Akdeniz-Mehmet Yıldız-Semi Yağız Al: Dört çifte (jm4x)

Yasin Şen-Eren Akbaş-Mehmet Eralp Aktaş (Dümenci)-Berat Kopal-Devrim Salman: Dört tek dümencili (jm4+)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Kürek Milli Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika

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