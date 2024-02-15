Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te başladı - Son Dakika
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Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te başladı

Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük\'te başladı

Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası başladı. 12 ilden 68 kulübün katıldığı organizasyonda 930 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporcular İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

15.02.2024 18:48
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Karabük'ün ev sahipliğini yaptığı Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda 12 ilden 68 kulüp ve 930 sporcu yer alıyor.

Şampiyona ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatörü Erkan Taşbaşı, şampiyonanın Karabük'te ses getirdiğini söyledi.

Taşbaşı, şampiyonaya 12 il, 68 kulüp ve 930 sporcunun katılım gösterdiğini belirterek, şampiyonanın sonunda milli takım seçmelerinin yapılacağını ve dereceye giren sporcuların mayıs ayında İspanya'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını dile getirdi.

Son yıllarda yapılan organizasyonların en güzeli Karabük'te yapıldığını vurgulayan Taşbaşı, "Şampiyonada minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakalar gerçekleşiyor. Şampiyona Karabük'te büyük ses getirdi. Kyokushin branşı Karate Federasyonunda gün geçtikçe çığ gibi büyümekte. Federasyonumuz bünyesinde kyokushin branşı vuruşlu ve vuruşsuz karate olmak üzere 2 dalda yapılmakta. Federasyon Başkanımız Aslan Abid Uğuz Bey ve yönetim kyokushin branşına imtina göstererek her geçen gün bu şampiyonaların daha güzel olması için mücadele etmekte. Son yıllarda yapılan organizasyonların en güzeli Karabük'te yapılmakta. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te 17 Şubat'ta son bulacak. - KARABÜK

Kaynak: AA

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