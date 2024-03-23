Türkiye, Macaristan\'a 1-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Szoboszlai'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Lang'ın yaptığı kafa vuruşu Enes Ünal'ın eline çaptı. Hakem Bartosz Frankowski, bu pozisyonun ardından penaltı kararı verdi.
48. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Dominik Szoboszlai, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
53. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun kaleyi cepheden gören pozisyondan yaptığı vuruşta top kaleci Gulacsi'den döndü. Dönen topu önünde bulan Kenan'ın şutu üstten auta gitti.
65. dakikada Dominik Szoboszlai'nın pasında ceza sahası sağ tarafında topu alan Sallai, bekletmeden ceza yayındaki Varga'ya meşin yuvarlağı aktardı. Varga'nın çektiği sert şutta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
71. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Gulacsi'nin ayaklarıyla müdahalesinde top kornere çıktı.
Stat: Puskas Arena
Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler
Macaristan: Peter Gulacsi, Botond Balogh (Marton Dardai dk. 67), Adam Lang, Attila Szalai, Loic Nego (Bendeguz Bolla dk. 46), Adam Nagy (Callum Styles dk. 61), Andras Schafer, Milos Kerkez (Zsolt Nagy dk. 61), Roland Sallai (Laszlo Kleinheisler dk. 79), Dominik Szoboszlai, Barbabas Varga (Martin Adam dk. 80)
Yedekler: Denes Dibusz, Balazs Toth, Attila Mocsi,, Daniel Gazdag, Krisztofer Horvath, Zalan Vancsa, Gabor Szalai
Teknik Direktör: Marco Rossi
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Can Uzun dk. 77), Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz (Mert Müldür dk. 27), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Arda Güler dk. 61), Yunus Akgün (Barış Alper Yılmaz dk. 76), Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 77), Enes Ünal (Yusuf Yazıcı dk. 61)
Yedekler: Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Dominik Szoboszlai (dk. 48 pen.) (Macaristan)
Sarı kart: Zsolt Nagy (Macaristan) Samet Akaydin (Türkiye) - BUDAPEŞTE
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynanan Galler maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Macaristan karşısına çıktı. Enes Ünal 1 yıl aradan sonra milli formayı giydi. Türkiye'de Can Uzun ve Oğuz Aydın ilk kez milli takım kadrosunda yer aldı.
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında Galler maçına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella, oyunculara şans verirken, milli formayı ilk kez giyecek olan Can Uzun ve Oğuz Aydın da kadroda yer aldı. Ayrıca, Enes Ünal 1 yıl aradan sonra milli formayla sahaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu ise A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi.
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