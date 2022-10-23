Asgari ücrete Süper Lig'e gelen Başakşehir'in yıldız futbolcusuna, Alman devi göz dikti - Son Dakika
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Asgari ücrete Süper Lig'e gelen Başakşehir'in yıldız futbolcusuna, Alman devi göz dikti

23.10.2022 18:29

Türkiye macerasına Yeni Malatyaspor ile asgari ücrete imza atarak başlayan Youssouf Ndayishimiye, 2020-2021 sezonun ara transfer döneminde Başakşehir'e gitmişti. Turuncu-lacivertlilerde başarılı bir performans sergileyen Ndayishimiye'ye Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen talip oldu.

Bu sezon Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çıeken Youssouf Ndayishimiye'ye Almanya'dan sürpriz bir talip çıktı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre, Bayer Leverkusen stoper ve 6 numara pozisyonunda oynayabilen Başakşehirli futbolcu için, turuncu-lacivertlilerin kapısını çaldı. Alman ekibinin resmi teklifi ilettiği belirtilirken, taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET ALDI

Türkiye macerasına Yeni Malatyaspor'da başlayan Ndayishimiye, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi ve ilk sezonunda asgari ücrete oynadı. 23 yaşındaki Burundili futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin euro bonservis bedeli ile Başakşehir'in yolunu tuttu.

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