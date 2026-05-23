Türkiye Makaralı Yay Bronz Madalya Kazandı
23.05.2026 13:34
Antalya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya aldı.

Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada 41 ülkeden 307 okçu mücadele ediyor.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya için Rasmus Bramsen, Martin Damsbo ve Mahias Fullerton'un yer aldığı Danimarka takımıyla karşılaştı.

Atışlar sonunda Türkiye, rakibine 238-234 skor üstünlüğü sağlayarak üçüncülüğü kazandı.

Makaralı yay kadın takımlarında ise Hollanda adına yarışan Sanne de Laat, Fenna Stallen ve Jessie Van Den Munckhof, altın madalya almayı başardı.

İtalya takımından Giulia Di Nardo, Nicola Andrea Moccia ve Elisa Roner gümüş, Estonya takımından Lisell Jaatma, Marita Meeri Paas ve Maris Tetsmann ise bronz madalya elde etti.

Ödüller, protokol üyelerince sporculara verildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
