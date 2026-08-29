Türkiye Masatenisinde Altın Madalya Kazandı

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) dokuzuncu gününde Türkiye, bir altın madalya da masa tenisi karışık çiftlerde Abdullah Talha Yiğenler-Ece Haraç ikilisi ile kazandı.

İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonda masa tenisi karışık çiftler müsabakasında ay-yıldızlı sporcular Abdullah Talha Yiğenler-Ece Haraç, Mısır'dan Omar Mohamdy Mohamed Moha Assar-Hana Goda ile karşı karşıya geldi.

Abdullah Talha Yiğenler-Ece Haraç, rakiplerini 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Taranto 2026'da milliler, bugün ayrıca judoda 2 altın, atıcılıkta da 1 bronz madalya kazanmıştı.

Oyunlarda 3x3 Basketbol 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, grubundaki ilk maçta Tunus'u 11-8 mağlup etti. Milli takım, grubundaki son iki maçında yarın TSİ 16.15'te Cezayir ve TSİ 18.15'te de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak.

3x3 Basketbol 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı da bugün grubundaki ilk maçında Portekiz'i 16-15 yendi. Ay-yıldızlı ekip, grubunda yarın TSİ 11.55'te Kosova ile karşılaşacak.

Oyunlarda bugünkü triatlon yarışlarında erkeklerde Gültigin Er 5'inci, Enes Kızılcık da 6'ncı sırada yer alırken, kadınlarda Sinem Francisca Tousservera da 6'ncı, Cemre Civelek de 13'üncü oldu.

Oyunlarda 31 altın, 14 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 65 madalyaya ulaşan Türkiye, ev sahibi İtalya'nın (132) ardından ülkeler madalya sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.