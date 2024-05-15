Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası Basın Toplantısı Gerçekleşti

Spor

- Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleşti

ANTALYA - 336 takımdan bin 739 sporcunun mücadelesine sahne olan Türkiye'nin en geniş katılımlı tenis organizasyonu Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı.

Alibey Club Manavgat'ta 13-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Brooks Brothers Ticari Direktörü Mahir Can Işık, Club Alibey Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay ve master milli tenisçi Behzat Gerçeker katıldı.

"Hedefimiz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek"

Türkiye Tenis Federasyonu'nun ülkesine hizmet etmeyi, uluslararası alanda dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmeyi hedefleyen bir federasyon olduğuna dikkat çeken Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Her etkinliğimizin sporcumuza, ailesine, kulübüne, antrenörüne faydalı olabilmesi için paydaşlarımızla ortak çalışıyoruz. Hedefimiz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek ve dünyanın en iyi etkinliklerini gerçekleştirmek. Bu yolda çok önemli aşamalara geldik. Brooks Brothers 200 yılı aşkın köklü mirasını modern tasarımlarıyla buluştururken aynı zamanda tenis sporuyla bütünleşen bir çalışmaya imza attı. Aynı anda 85 kortla bin 736 sporcumuza hizmet sunabilen bir tesisin dünyada örneği yoktur. Yurt dışında bizi gururla temsil ettikleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Sporcularımız ülkelerini gururla temsil etmeye devam ediyor"

Stratejik hedeflerin sportif başarılarla gerçekleştiğini görmekten dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren Durmuş, "Türkiye'de tenis çığ gibi büyüyor söylemimiz sonuçlarını sporcularımızın başarısıyla veriyor. Zeynep iki gün önce dünya ilk 50 numaradan ilk galibiyetini aldı. İpek Öz yine başarıyla devam ediyor. Berfu Cengiz üç gün önce İsveç'te şampiyon oldu. Sporcularımız dünyanın her yerinde ülkelerini gururla temsil etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Mahir Can Işık: "Bu prestijli bir turnuvaya isim sponsoru olmak bizim için büyük bir gurur"

Tenis Federasyonu ile yaptıkları iş birliğinden duydukları memnuniyeti aktaran Brooks Brothers Ticari Direktörü Mahir Can Işık, "Tenis sporu bizim için çok önemli bir spor. Bu kadar prestijli bir turnuvaya isim sponsoru olmak bizim için de büyük bir zevk ve gurur verici bir iş. Bu tip organizasyonlarda hem genç sporcularını hem veteranlarını hem de tenis, spor kültürünü yaşatmak için de elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kerem Kutbay: "Masters Türkiye Takımlar Şampiyonası'na 85 kort ile ev sahipliği yapmaktayız"

Club Alibey'in 19 yıldır bu köklü organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Club Alibey Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay da, "100'den fazla kortumuz ile dünyanın sayılı tesislerinden birine sahibiz. Bu gücümüz ile Brooks Brothers Masters Türkiye Takımlar Şampiyonası'na 85 kort ile ev sahipliği yapmaktayız. Bu organizasyon sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda bir topluluk geleneği ve tutkusu haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

Behzat Gerçeker: "Tenis insanları birleştiriyor"

Master milli tenisçi Behzat Gerçeker ise, "Dünyanın en güzel yerinde olduğumuzu düşünüyorum. Müthiş bir atmosfer var. 2 bin kişinin bir arada olması çok güzel. İnsanlar birbirleriyle hislerini ve duygularını paylaşıyorlar" cümlelerini kullandı.