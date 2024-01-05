Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 2024 Şampiyonası Başladı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 2024 yılındaki ilk organizasyonu 11, 13, 15, 17 ve 19 Yaş Altı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 1'inci Ayak Yarışları, Ankara'da başladı.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde organize edilen yarışların ilk gününde 17 yaş altı kategorisi erkekler eskrimde sıralama yarışları yapıldı. Muhammed Emir Kurtulan, Kağan Akbaba ve Muharrem Yağız Cantosun, etabı ilk üç sırada tamamladı. 17 yaş altı kategorisinde mücadele yarın engel parkuru, yüzme, koşu ve atış etaplarıyla devam edecek.

Yüzme, engel parkuru, eskrim, koşu ve atış disiplininde 126 kadın, 163 erkek pentatletin katıldığı organizasyon, 7 Ocak Pazar günü sona erecek.