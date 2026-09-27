Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu genel kurulunda raporlar ibra edildi

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 7. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu görüşülerek ibra edildi.

Toplantıda ayrıca federasyonun mali ve idari konuları ele alınırken, gelecek döneme ilişkin çalışmalar ve hedefler değerlendirildi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, son yıllarda modern pentatlonun ülke genelinde yaygınlaştırılması ve sporcu gelişiminin sistematik hale getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Aydın, "Şu anda 71 ilde il temsilciliğimiz var. Tabanın genişletilmesi konusunda önemli çalışmalar yaptık. Sporcularımızın verilerini tutuyor, teknik ekibimiz ve antrenörlerimizle birlikte gelişimlerini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarılara da değinen Aydın, "2026 yılında modern pentatlon tarihimizin dünya kupalarındaki ilk altın madalyasını aldık. Yine 2026'da Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez altın madalya kazandık." dedi.

Serhat Aydın, federasyonun en önemli hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu vurgulayarak, başarılı olmak için tüm imkanları kullanacaklarını sözlerine ekledi.

Genel kurul, delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.