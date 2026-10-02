Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Los Angeles 2028\'de madalya hedefledi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, 2026'nın federasyon için rüya gibi bir yıl olduğunu belirterek, "Los Angeles 2028'de olimpiyat madalyasını ülkemize getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Serhat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk modern pentatlonunun her yıl daha da büyük başarılar yakaladığına dikkati çekerek, "2024'te iki olimpik kotayla Paris'te yer aldık. 2025'te Alanya'da 180 sporcunun katıldığı Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük başarılar kazandık. Özellikle 2026 yılında çok büyük başarılar elde ettik." diye konuştu.

Aydın, genç bir federasyon olduklarını vurgulayarak, "2001 yılında kurulan bir federasyonuz. 2025 yılında Pazarcık'taki Dünya Kupası'nda İlke Özyüksel Mihrioğlu, şampiyon oldu. Bu, tarihimizde bir ilkti. 3-9 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlediğimiz Büyükler Avrupa Şampiyonası da bizim için çok önemliydi. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nı ülkemizde ilk defa yaptık ve İlke Özyüksel Mihrioğlu kürsünün en tepesinde yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

"2026 yılı gerçekten bizim için her yaş kategorisinde iyi geçti"

2026'nın tüm yaş kategorilerinde başarılı geçtiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"15 yaş altında dünya ikinciliklerimiz var. 17 yaş altı kızlarda dünya ikinciliklerimiz ve Avrupa ikinciliklerimiz var. Bayrak kadınlarda dünya şampiyonluğumuz, gençlerde şampiyonluklarımız var. Büyükler kategorisinde İlke Özyüksel, Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonu oldu. İlk defa erkeklerde de iki sporcuyla Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktık. Bizim için gerçekten rüya gibi bir yıldı. Biz bu rüyadan hiç uyanmak istemiyoruz. O yüzden sürekli çalışmaya devam ediyoruz."

"Los Angeles 2028'de o madalyayı alıp geleceğiz"

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na ilişkin hedeflerinin net olduğunu vurgulayan Aydın, "2027'de kotalar, sıralamalar belli olacak. Los Angeles 2028'de hep ucundan döndüğümüz o madalya gelecek mi? Biz onun için, o ucundan döndüğümüz madalyaları bırakmamak için çalışıyoruz." dedi.

Teknik ekip, antrenörler, aileler, federasyon çalışanları, kulüpler ve delegelerle birlikte kenetlendiklerini belirten Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağ olsun teknik ekibimiz, antrenörlerimiz, ailelerimiz, federasyonumuzun tüm paydaşlarıyla hep birlikte kenetlenmiş durumdayız. Genel kurulumuz da bunun bir göstergesi oldu. Delegelerimizle birlikte, kulüplerimizle birlikte kenetlenmiş bir durumdayız. Onun içindir ki biz böyle kolay, hatta rahat konuşuyoruz diyelim. İnşallah Los Angeles 2028'de o madalyayı alıp geleceğiz."