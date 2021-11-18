Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Antalya'da gerçekleştirilecek

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20-21 Kasım tarihlerinde Kepez Belediyesinin destekleriyle düzenlenecek sezonun son yarışında 2021 yılının şampiyonları belli olacak.

Kepez Drag Pisti'nde organize edilecek yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından 100'e yakın sporcu katılacak.

Motodrag yarışçıları, 20 Kasım Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralama turlarının ardından Pro300 sınıfının ilk yarışında mücadele edecek. Yarışçılar, 21 Kasım Pazar günü ise sezonun final ayağında zamana karşı hünerlerini gösterecek.