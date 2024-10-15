Türkiye Motokros Şampiyonası İstanbul'da

Türkiye Motokros Şampiyonası, 19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Çatalca ilçesindeki Yeditepe Motokros Parkuru'nda yapılacak şampiyona; MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX125, MX büyükler, kadınlar, veteranlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc kategorilerindeki yarışlara sahne olacak.
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