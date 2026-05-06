Türkiye Motokros Şampiyonası Tekirdağ\'da

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk etabı, Tekirdağ'da devam ediyor.
Hayrabolu ilçesindeki Burak Özel Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 120 sporcu mücadele ediyor.
Sporcular; MX, MX1, MX2, MX125, MX büyükler, veteran, kadınlar, 50 cc, 50Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde antrenman ve sıralama turları gerçekleştirdi.
Şampiyona, bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, AA muhabirine, yarışların tüm heyecanıyla devam ettiğini belirtti.
