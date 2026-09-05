Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Baysan, Motokros etabı şampiyonlukta belirleyici - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Baysan, Motokros etabı şampiyonlukta belirleyici

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da devam eden Dünya Motokros Şampiyonası etabında alınacak puanların şampiyonluk yarışı için kritik olduğunu belirtti.

ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar etabında alınacak puanların, şampiyonluk yarışında önemli olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde başlayan ve yarın sona erecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX125) yarışları devam ediyor.

Ogün Baysan, AA muhabirine, MXGP ve MX2'de Afyonkarahisar etabından sonra iki etabının kaldığını söyledi.

Afyonkarahisar etabının çok ağırlaştırıldığını anlatan Baysan, şöyle konuştu:

"Burada şampiyonluğu kazanacak ve kaybedecek yarışçılar var. Afyonkarahisar etabı, yarışlarda hep belirleyici oluyordu. FIM yetkilileri de burada şampiyonların biraz ayrılmasını istiyor. Çok müthiş, keyifli ve aksiyon dolu yarışlar geçecek. Burada şampiyonluğunu ilan edecek sporcular var. Motor sporlarında her an her şey değişebilir. Burada alınacak puanlar çok önemli. Çünkü şampiyonluk perçinlenecek. Belki şampiyon belli olabilir ya da puan farkları kapanabilir. "

"Avrupa yarışlarındaki sporcuların hepsi hırslı"

Ogün Baysan, MXGP'de Hollandalı Jeffrey Herlings ile Slovenyalı Tim Gajser arasında şampiyonluk için çok büyük bir mücadele yaşanacağını dile getirdi.

EMX250 ile EMX125 Avrupa yarışlarını izlemenin çok keyifli olduğunu aktaran Baysan, "Avrupa ülkelerinin en iyi sporcuları burada yarışıyor. Bu yarışlarda MX2'nin alt zeminini oluşturuyor. Bir iki yılda şampiyon olanlar MX2'ye geçiyor. Avrupa yarışlarındaki sporcuların hepsi hırslı. Her birinin hedefi MXGP. Oradaki yarışlar da nefes kesecek. Oradaki sporcular da kendi ülkesinin birincileri olduğu için hepsi çok iddialı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Baysan, Motokros etabı şampiyonlukta belirleyici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez Yine de cezadan kaçamadı Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı
Ünlü ressamdan ilham aldı 81 yaşında ikinci sergisini açıyor Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor
Deniz Göktaş’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi
Cin Fatih’ten Bakan Çiftçi’ye dikkat çeken hediye Cin Fatih'ten Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken hediye

16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:12
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi’nde ne yapacağız
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
15:52
Gram altın yükselecek mi İslam Memiş’ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
15:23
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti Lüks aracıyla Samandıra’dan ayrıldı
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı
14:47
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu 3 evladı babasız kaldı
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu! 3 evladı babasız kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 16:41:40. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Baysan, Motokros etabı şampiyonlukta belirleyici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement