Dünya Motokros Şampiyonası'nda 220 binin üzerinde sporsever ağırlanacak - Son Dakika
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Dünya Motokros Şampiyonası'nda 220 binin üzerinde sporsever ağırlanacak

24.08.2022 11:12
Dünya Motokros Şampiyonası'nda 220 binin üzerinde sporsever ağırlanacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros (MXGP) Şampiyonası'nda, 220 binin üzerinde motor tutkununu Türkiye'de ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros (MXGP) Şampiyonası'nda, 220 binin üzerinde motor tutkununu Türkiye'de ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Uçar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 31 Ağustos-4 Eylül'de düzenlenecek MXGP ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

MXGP'nin en prestijli ilk 5 organizasyondan biri olduğunu belirten Uçar, ülkenin tanıtımı açısından bu organizasyonu önemsediklerini ifade etti.

Afyonkarahisar'daki parkurun "Dünyanın en iyi motokros parkuru" ödülünü aldığını anımsatan Uçar, Afyonkarahisar Valiliği ve Belediyesinin bu konuda çok önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

Uçar, MXGP'nin ülkenin "yüz akı" organizasyonlardan biri olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası organizasyonlarda en önemli şey istikrar. Biz burada istikrarı yakalamış olduk. Sadece sportif performans açısından değil, etkinlikler, eğlenceler ve festival kapsamında yaptığımız bu organizasyonda da geçtiğimiz yıl 150 bin insanımızı misafir ettik. Organizasyon geçen yıl 220 milyon avroluk bir tanıtıma vesile oldu. Ülkemizin tanıtımına katkı sağladık."

"Festival kapsamında bu sene 8 çok önemli konserimiz olacak"

MXGP'nin bu sezon da yüksek katılımla yapılmasını beklediklerini anlatan Uçar, "Festival kapsamında bu sene 8 çok önemli konserimiz olacak. Bu sene 220 binin üzerinde motor sporları gönüllüsünü bu alanda misafir etmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle amacımız hem ulusal hem uluslararası noktada ülkemizi çok güzel ve başarılı şekilde tanıtmak olacak." diye konuştu.

Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonun bu organizasyonlarda podyum yapacak sporcuların yetiştirilmesinin en önemli hedeflerinden birinin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayalimiz o ki Dünya Motokros Şampiyonası'nda tıpkı Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya SüperBike Şampiyonası'nda hep podyum yaptığı ve dünya şampiyonu olduğu gibi MXGP'de yani motokrosun zirve organizasyonunda da bu başarıları elde etmek. Bu hedefle ilgili tüm altyapı çalışmalarını ve eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

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Kaynak: AA

Bekir Yunus Uçar, Karahisar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası'nda 220 binin üzerinde sporsever ağırlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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