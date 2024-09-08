Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan: Motokros Şampiyonası ve Afyon Motofest devam edecek - Son Dakika
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Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan: Motokros Şampiyonası ve Afyon Motofest devam edecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan, Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Afyon Motofest etkinliklerini federasyon olarak yapmaya devam edeceklerini söyledi. Baysan ayrıca organizasyonun yaklaşık 3, 4 kat büyüdüğünü de ifade etti.

08.09.2024 14:39
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan, Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Afyon Motofest etkinliklerini federasyon olarak yapmaya devam edeceklerini söyledi. Baysan ayrıca organizasyonun yaklaşık 3, 4 kat büyüdüğünü de ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Afyon Motofest etkinliği Afyonkarahisar'da 4-8 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Söz konusu etkinlikle ilgili Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Parkurun dünyada sporcular tarafından çok sevilen bir parkur olduğundan bahsederek sözlerine başlayan Baysan, "Dün bütün sıralama ve ısınma antrenmanları bitirdikten sonra kadınlar ve gençlerle birer etabı yapmıştık. Bu sabah kadınlarda ikinci etabı bitirdik. Biraz sonra Dünya Gençler Şampiyonası'nda start olacaklar. Katılım çok yüksek, 140 kayıt ve 114 start ile 15. yada 16. yarışlarda sporcular dökülür. Puan kaybedenler şampiyonadan ayrılır. Ama burada kopma olmadı. Bizden sonra 2 yarışma kaldı. Çoğu sporcu ya şampiyonluğunu garanti edecek, yada şampiyonluğunu ilan edecek. Onun için Afyon'daki MX GP Dünya Şampiyonası MX için çok önemli. Dünyadaki motokros otoriterlerinin gözü burada" ifadelerini kullandı.

"Türkiye istedikçe Motosiklet Federasyonu olarak devam edeceğiz"

Şampiyonanın Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlendiğini ayrıca valilik, belediye ve sponsorların büyük desteklerinin olduğundan söyleyen Başkan Baysan, "Çünkü her sene üzerine koyarak büyüyen bir organizasyon oldu. Şu an öngörümüz 4 sene daha kontratımız devam ediyor. Afyon halkı ve Türkiye bunu istedikçe biz Motosiklet Federasyonu olarak devam edeceğiz. Bütün gayretimizle daha iyisini yapamaya çalışacağız. Gün içinde buraya seyretmeye gelenler, motokros ile kalmıyorlar. Alanda çok büyük etkinlikler var. Herkes için bir sürü etkinlik var. Geçen akşamda ünlü sanatçıların konseri vardı. Herkes çok keyif aldı. 100 bin kişinin üzerinde seyirci vardı. Artık bu tarih eylül ayının il haftası tüm Türkiye'de herkesin takvimine girdi. Herkes bu yarışı, bu etkinliği bekler oldu. 6 senedir Türkiye başarılı bir şekilde bunu sürdürüyor. Federasyon olarak bizde bu etkinliği büyütmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Afyon'da kesintisiz 12 ay etkinlikler düzenliyoruz"

Çok büyük bir alan içerisinde etkinlikleri gerçekleştirdiklerini aktaran Ogün Baysan, "Padok alanı var, pist alanı var ve festival alanı var. Yılın tamamında biz burada eğitimler yapıyoruz. Festivaller düzenleniyor. Tekrar Türkiye şampiyonaları yapıyoruz. Burası kilit vurulup gidilen bir tesis değil. Kesintisiz 12 ay burada etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca şehir içinde yaşanabilecek bir afet durumunda toplanma alanı olacak. Altyapısı olarak acil toplanma bölgesi oldu. Bence her yönü ile Afyon şehrine büyük bir katkı sağladık" şeklinde konuştu.

"Organizasyon yaklaşık 3, 4 kat büyüdü"

Yapılan organizasyonun ne kadar bir kitleye ulaştığıyla ilgili bilgi veren Baysan, "186 ülkede izleniyor. Kapalı devreden ise 1.8 milyar insana ulaşılıyor. Geçen sene telaffuz edilen miktarlar 4-5 milyar Dolar civarındaydı. Bu sene göz önüne alındığında organizasyon yaklaşık 3, 4 katı kadar büyüdü. Seyirci olarak ayrıca büyüdü. Gerçekleşen yayınlar ile daha fazla kitleye ulaştığımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan: Motokros Şampiyonası ve Afyon Motofest devam edecek - Son Dakika

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