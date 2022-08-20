Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4. Ayak Turnuvası Alanya'da yapılacak - Son Dakika
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Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4. Ayak Turnuvası Alanya'da yapılacak

20.08.2022 21:12
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4. Ayak Turnuvası Alanya'da yapılacak

Türkiye Muaythai Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 2023 Avrupa Şampiyonası'na milli takım seçmesi niteliği taşıyan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4. Ayak Turnuvası, Alanya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 2023 Avrupa Şampiyonası'na milli takım seçmesi niteliği taşıyan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4. Ayak Turnuvası, Alanya'da gerçekleştirilecek.

Kızılkule Meydanı'nda gerçekleşen basın toplantısında konuşan federasyon başkan vekili Prof. Dr. Aydın Şentürk, amaçlarının bu müsabakalarda sporcuların kalitesini üst düzeye çıkarmak olduğunu söyledi.

Turnuvanın 9. ayağından sonra birinci sırada yer alacak sporcuların Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Şentürk, "Organizasyonları daha ciddi, daha sıkı bir süreç içerisinde gerçekleştirmeyi planladık. Bu süreçte Alanya etabında bize katkı sağlayan Alanya Belediyesine ve tüm arkadaşlara federasyon başkanımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

Federasyon genel sekreteri Korkmaz Atalay ise tabanda ve tavanda bu sporu hak ettiği düzeye getirebilmek için hızlı şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, "Biliyorsunuz genç milli takımımız Malezya'ya gitmişti. Malezya'da 9 finalimiz vardı. 6 altın, 3 gümüş, 7 de bronz olmak üzere toplamda 16 madalyayla 15-17 yaş gençler kategorisinde dünya ikincisi ve genel klasmanda ise dünya üçüncüsü olduk. Bu bizi sevindirdi. Sporumuzun gelmiş olduğu noktayı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sporcuların tanıtıldığı toplantı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4. Ayak Turnuvası Alanya'da yapılacak - Son Dakika

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