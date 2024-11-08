Türkiye Muaythai Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

Spor

Kosova'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye, 17 sporcuyla madalya kazanmaya çalışacak.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Priştine'de yarın başlayacak ve 14 Kasım'a kadar sürecek şampiyona için milli takımın bu şehre gittiği belirtildi.

Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi şu isimlerin temsil edeceği kaydedildi:

Erkekler: Seyit Ali Arıcı, Abdussamet Uğurlu, Serhat Taylan Kılıç, Sercan Koç, Tunahan Atar, Taylan Leyne, Mehmet Ali Meriç, Osman Furkan Karakaya, Umut Eryılmaz, Muhammed Furkan Aydın.

Kadınlar: Zeynep Nur Eski, Gülistan Turan, Ezgi Keleş, Nefise Delikurt, Kübra Kocakuş, Halime Eke, Büşra Beyazbal.