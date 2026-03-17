Türkiye'nin Dağ Kayağı Tarihinde İlk Madalya

17.03.2026 11:28
Azerbaycan'daki şampiyonada Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran sporcular, olimpiyat hedefliyor.

Azerbaycan'da düzenlenen Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Avrupa şampiyonaları tarihinde Türkiye'ye ilk kez madalya kazandıran milli sporcular Gülnur Sağır, Sueda Sultan Evci ve Rabia Bulut, uluslararası başarılarını daha üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Antrenörlerinin yönlendirmesiyle başladıkları dağ kayağında elde ettikleri başarılarla milli takıma yükselen 18 yaşındaki Gülnur Sağır, 19 yaşındaki Sueda Sultan Evci ve 17 yaşındaki Rabia Bulut, ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza attı.

Kariyerlerinde şampiyonluklar dahil birçok Türkiye derecesi bulunan milli sporcular, 4-8 Mart'ta Azerbaycan'da düzenlenen Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'na katıldı.

20 yaş altı kadınlar dikey (vertical) kategorisinde Gülnur Sağır gümüş madalya ve aynı kategoride yarışan Sueda Sultan Evci ile 18 yaş altı kadınlarda yarışan Rabia Bulut ise bronz madalya elde etti.

Türkiye'ye dağ kayağı Avrupa şampiyonaları tarihinde ilk kez madalya kazandıran milli sporcular, Hakkari'de 14 Mart'ta organize edilen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda da yarıştı.

Sporculardan Rabia Bulut, 18 yaş altı kadınlar kategorisinde, Sueda Sultan Evci de büyük kadınlarda birincilik elde etti. Gülnur Sağır ise kayağı kırıldığı için yarıştan çekildi.

Başarılı sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında iyi dereceler elde ederek, 2030'da yapılacak Kış Olimpiyatları'na katılmak istiyor.

Yılmaz Ünal: "Hedefimiz genç nesilleri yetiştirmektir"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve milli takım antrenörü Yılmaz Ünal, AA muhabirine, dağ kayağının olimpik branş olduğunu, milli takım olarak büyük başarılar elde etmeye başladıklarını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen organizasyonda söz konusu 3 sporcunun ikincilik ve üçüncülük, Dicle İpek'in de dördüncülük elde ettiğini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Dağ kayağı mukavemete dayalıdır. Dağcılık Federasyonumuzun son yıllarda yaptığı hamlelerle güzel sonuçlar elde etmeye başladık. Dağ kayağı en zor spor dallarından biri. Yarışma Azerbaycan'daki Şah Dağı'nda yapıldı. Avrupa'da dereceye girmek çok zor. Olimpik branş olmasına binaen aldığımız bu sonuçlarla gelecekte daha güzel şeyler ortaya çıkacağına inanıyorum. Hedefimiz federasyon olarak 2030 Kış Olimpiyatları'nda bayrağımızı dalgalandıracak genç nesilleri yetiştirmektir."

Gülnur Sağır: "Avrupa ikincisi oldum, çok mutluyum"

Sporculardan Gülnur Sağır da kendi kategorisinde ikinci olduğu dile getirerek, "Bu branşa hocamın yönlendirmesiyle başladım. Bu sporu bir yıldır yapıyorum. Avrupa ikincisi oldum, çok mutluyum. Çok gurur vericiydi. Umarım ülkemizi daha iyi yerlerde daha iyi şekilde temsil ederiz. Bundan sonraki hedefim daha çok çalışıp 4 yıl sonraki olimpiyatlara hazırlanmak. Türkiye şampiyonalarında da birçok derece elde ettik." dedi.

Sueda Sultan Evci ise bu branşa yaklaşık 6 yıl önce antrenörünün sayesinde başladığını, Türkiye şampiyonalarında aldığı başarılardan sonra daha çok sevmeye başladığını anlattı.

İlk yurt dışı kampına 4 yıl önce çağrıldığını belirten Sueda Sultan, "Sonra uluslararası yarışlarda derece almaya başladım. Olimpiyatlar için hazırlanma serüvenine girdim. Gelecekte kardeşlerime de örnek olmak için bir çaba içine girdim. Bu sene de Avrupa'da üçüncü oldum. Geçen sene Gençler Dünya Kupası'na katılmıştım. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birinci olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa deneyiminin güzel bir heyecan olduğunu aktaran sporculardan Rabia Bulut, "Açıkçası hedefimdi hep ama bu kadar çabuk ulaşmayı beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Önüm daha fazla açıldı. İyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Ülkemi daha iyi temsil edeceğim. Dört yıl sonra da olimpiyatlar var. Oraya gidip yarışmayı çok istiyorum. Hedefim orada da şampiyonluk." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

