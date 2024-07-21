Türkiye'nin 'Demir Adamı' Ali Bıdı Bisiklet Kazası Geçirdi - Son Dakika
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Türkiye'nin 'Demir Adamı' Ali Bıdı Bisiklet Kazası Geçirdi

Türkiye\'nin \'Demir Adamı\' Ali Bıdı Bisiklet Kazası Geçirdi

75 yaşındaki ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Triatlon Türkiye Kupası Yarışları'nda bisikletten düşerek yaralandı. Bıdı'nın vücudunda 4 kırık olduğu belirlendi. Kazanın ardından Bıdı, tedavi için Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

21.07.2024 14:39
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Türkiye'nin 'Demir adamı' olarak bilinen, 75 yaşındaki ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde katıldığı Triatlon Türkiye Kupası Yarışları'nda bisikletten düşerek yaralandı. Bıdı'nın vücudunda 4 kırık olduğu öğrenildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Triatlon Türkiye Kupası Yarışlarına 75-80 yaş kategorisinde katılan 75 yaşındaki Antalyalı iş insanı Milli sporcu Ali Bıdı, yarışma esnasında bisikletten düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yarışma alanında ilk müdahalesi yapılan Bıdı ardından ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Federasyon yetkilileri de hastaneye gelerek Ali Bıdı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Buradaki tedavisinde omuz ve 3 kaburga olmak üzere vücudunda 4 kırık tespit edilen Bıdı, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından acil serviste yaşadığını anlatan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Yokuş aşağı 60 km hızla iniyordum. Arka teker patladı. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve yere düştüm" dedi. 'Demir Adam' olarak bilinen Bıdı, her yıl katıldığı triatlonda birincilik almasıyla biliniyordu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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