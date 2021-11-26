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Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi belli oluyor - Son Dakika
BBC

Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi belli oluyor

26.11.2021 17:20
Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi belli oluyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Türkiye saatiyle 19:00'da Zürih'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Türkiye saatiyle 19:00'da Zürih'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Ay Yıldızlıların yarı finaldeki olası rakipleri arasında, kuraya seri başı olarak katılan Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.

Kuraya Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya katılacak.

Play-off mücadelesinde karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.

Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak.

Play-off maçları Mart ayında oynanacak

Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son takımlar olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta oynanacak.

32 takımla oynanacak 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 13 takım katılıyor.

Eleme gruplarını ilk sırada tamamlamaı başaran 10 takım turnuvaya doğrudan gitme hakkını elde etmişti;

A Grubu'ndan Sırbistan, B Grubu'ndan İspanya, C Grubu'ndan İsviçre, D Grubu'ndan Fransa, E Grubu'ndan Belçika, F Grubu'ndan Danimarka, G Grubu'ndan Hollanda, H Grubu'ndan Hırvatistan, I Grubu'ndan İngiltere, J Grubu'ndan Almanya, 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi belli oluyor

2022 FIFA Dünya Kupası, A Milli Futbol Takımı, Play Off, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi belli oluyor - Son Dakika Spor

BBC

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi belli oluyor - Son Dakika
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