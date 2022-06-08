İstanbul 'da düzenlenen Atletizm Türkiye'nin en hızlısı yarışmalarına 220 sporcu katıldı. Kaynaşlı Atletizm kursu sporcularından 10 yaş erkeklerde 60 metrede yarışan Yasin Emir Güneş 8.68'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Düzce, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye'nin en hızlısı Yasin Emir Güneş oldu - Son Dakika

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