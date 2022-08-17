Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor

17.08.2022 12:03
Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor

Türkiye'nin en iyi düellocularının şampiyonluk için mücadele verdiği '1v1' League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da final zamanı geldi.

Türkiye'nin en iyi düellocularının şampiyonluk için mücadele verdiği '1v1' League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da final zamanı geldi. Play-off turunda hünerlerini sergileyen düelloculardan Ahmet Emir "Rubeud" Koçak, Yusuf "Rok" Kaynakçı, Berkay "Kazing" Özyurt ve Mürsel "mursobaby" Can; finalde oyunu yeni bir boyuta taşımak ve en iyi düellocu olmak için mücadele edecek.

Türkiye'nin en iyi düellocularının hünerlerini sergileyip, şampiyonluk için mücadele verdiği '1v1' League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da Türkiye'nin en iyi düellocusu belli oluyor. Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends'da üst koridorun şampiyonunu belirleyecek olan Red Bull Solo Q'nun play-off turunda Ahmet Emir "Rubeud" Koçak, Yusuf "Rok" Kaynakçı, Berkay "Kazing" Özyurt ve Mürsel "mursobaby" Can isimlerini Türkiye Finali'ne yazdırdı. Bu 4 düellocu 19 Ağustos'ta yapılacak Türkiye Finali'nde oyunu yeni bir boyuta taşımak ve en iyi düellocu olmak için mücadele verecek. Büyük final Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'na kurulacak özel alanda gerçekleşecek. Türkiye şampiyonu olan düellocu Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor Red Bull Dance Your Style, Antalya elemesiyle başlıyor Red Bull Dance Your Style, Antalya elemesiyle başlıyor
Kaynak: İHA

League Of Legends, Redbull, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:22 Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum
13:18 Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 15:08:22. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement