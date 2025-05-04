Türkiye'nin İlk Resmi CS2 Ligi Başlıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Resmi CS2 Ligi Başlıyor

TESFED ve ESA Esports iş birliğiyle, Türkiye'nin ilk resmi Counter-Strike 2 ligi düzenlenecek.

04.05.2025 13:02
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Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile ESA Esports iş birliğiyle Türkiye'nin ilk resmi Counter-Strike 2 ligi düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, lig kapsamında, 8 takım davet ve mayıs ayında gerçekleştirilecek açık elemeler yoluyla belirlenecek, lig maçları ise haziran itibarıyla başlayacak.

Lig sürecini ESA Esports üstlenirken, karşılaşmalar Türkiye'nin önde gelen yayıncıları ve yorumcuları eşliğinde canlı yayımlanacak. İlk sezonun finali çevrim içi, ikinci sezon finali ise ESA Arena'da seyircili olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, "Türkiye'de e-sporun gelişimini desteklemek ve bu alanda sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak her zaman en önemli hedeflerimiz arasında oldu. Buna bağlı olarak Counter-Strike gibi köklü bir oyunun TESFED bünyesinde sahneye çıkması ile ülkemizdeki yetenekli oyuncuların ulusal ve uluslararası düzeyde kendilerini göstermeleri adına büyük bir fırsat sunacağına inanıyorum. TESFED olarak ESA Esports ile iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz bu proje, hem oyuncularımızın hem de kulüplerimizin profesyonel anlamda gelişimlerini destekleyecek. Türkiye'nin ilk resmi CS2 ligiyle birlikte esporun geleceğine önemli bir katkı sağladığımıza ve sağlamaya devam edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ESA Esports Kurucu Ortağı ve CEO'su Lale Ergin, "TESFED ile birlikte, Türkiye esporuna Counter-Strike 2 oyunu ile yeni bir resmi lig kazandırıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde esporun gelişmesi, profesyonel takımlara farklı oyunlarda yeni rekabet olanaklarının kazandırılması ve espor sevenlere heyecanla takip edecekleri yepyeni içerikler kazandırmak ESA Esports olarak bizleri çok heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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