Türkiye'nin ilk "Şahin Göz" hakemi Serdar Sumer oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk "Şahin Göz" hakemi Serdar Sumer oldu

24.02.2022 10:24
Türkiye'nin ilk "Şahin Göz" hakemi Serdar Sumer oldu

Uluslararası tenis hakemi Serdar Sumer, Türkiye'nin ilk "şahin göz" hakemi olmaya hak kazandı.

Uluslararası tenis hakemi Serdar Sumer, Türkiye'nin ilk "şahin göz" hakemi olmaya hak kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Uluslararası hakemlerimizden Serdar Sumer "FoxTenn" ve "Hawkeye" elektronik inceleme eğitimlerinde başarılı olup, şahin göz hakemi (Review official) brövesini almaya hak kazandı." ifadelerine yer verildi.

Serdar Sumer, yeni unvanıyla ilk görevini Katar ATP 250 çeyrek final maçlarında (Marin Cilic-Karen Kachanov ve Davidovich Fokina- Bautista Agut) yaptı.

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Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye'nin ilk 'Şahin Göz' hakemi Serdar Sumer oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk "Şahin Göz" hakemi Serdar Sumer oldu - Son Dakika
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