Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın finalinde Sakarya Karasu'da 36 sporcu mücadele etti - Son Dakika
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Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın finalinde Sakarya Karasu'da 36 sporcu mücadele etti

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Türkiye Off-Road Şampiyonası\'nın finalinde Sakarya Karasu\'da 36 sporcu mücadele etti
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2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı, Sakarya Karasu'da iki gün süren yarışlarla tamamlandı. Final gününde 18 araç ve 36 sporcu 'Karasu Kum Fırtınası' etabında mücadele etti; dereceye girenlere Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'ndeki törende ödülleri verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı, Sakarya'nın Karasu ilçesinde tamamlandı. İki gün süren organizasyonda pilotlar zorlu arazi şartlarında şampiyonluk için mücadele etti.

Karasu Mahallesi sahil mevkisindeki parkurda düzenlenen organizasyonun ilk gününde pilotlar, 47 kilometrelik parkuru 4 etap halinde en kısa sürede tamamlamak için direksiyon başına geçti. Yarışlar boyunca renkli görüntüler oluşurken, bazı araçlar zorlu parkurda yaşanan aksaklıklar sebebiyle etabı tamamlayamadı.

36 sporcu kum etabında zamana karşı yarıştı

Organizasyonun final gününde ise 18 araç ve 36 sporcu, seyircili olarak gerçekleştirilen "Karasu Kum Fırtınası" etabında mücadele etti. Toplam 47 kilometrelik parkuru 3 kez geçen pilotlar, etap boyunca hem zamana hem de rakiplerine karşı kıyasıya yarıştı. Final etabında paramotorların Türk bayrakları ve gösteri uçuşlarıyla renk kattığı yarışlar izleyicilerden ilgi gördü.

Yarışların tamamlanmasının ardından Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA
OtomobilTürkiyeSakaryaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın finalinde Sakarya Karasu'da 36 sporcu mücadele etti - Son Dakika
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