Off-Road heyecanı Samsun\'da başlıyor

Road Şampiyonası 16. Samsun Vezirköprü Yarışı için geri sayım başladı. Yarın başlayacak yarışlar öncesinde düzenlenen basın toplantısında organizasyon hakkında bilgi verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) 2026 yılı ulusal yarış takviminde yer alan Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak - 16. Samsun Vezirköprü Yarışı, 24-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı ve Vezirköprü Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek yarışta, 17 farklı ilden 15 kulübü temsil eden 21 araç ve 42 sporcu mücadele edecek.

Şampiyona öncesinde Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen basın toplantısının açılışında konuşan Samsun Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Veli Küçüker, TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ile off-road sporcuları Yasemin Biber Toker ve Gülten Toprak, şampiyonanın Samsun ayağının yarışların hem en güzel hem de en önemli etaplarını barındırdığına dikkat çekti.

Yarışlara 16. kez ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Samsun Vali Yardımcısı Vekili Enver Hakan Zengince, "Samsun'umuzda Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Samsun Vezirköprü yarışlarının düzenlenmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu organizasyona önem veriyoruz. Yapılacak organizasyonun Vezirköprü'müzün tarihine, tabiatına, doğasına ve kültürüne katkı sağlamasını diliyor, aynı zamanda Samsun'umuza ve bölgemizin turizmine katkı sunmasını temenni ediyoruz. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Demirtaş ile Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün de katıldığı toplantı, off-road araçlarının önünde çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.