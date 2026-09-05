Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2026 Para Şampiyonası'nı Antalya'da düzenleyecek
Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın 7-8 Eylül'de Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacağını duyurdu. Aynı tesiste 2026 Açık Hava Türkiye Şampiyonası da 9-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Antalya'da yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-8 Eylül tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
2026 Açık Hava Türkiye Şampiyonası da 9-13 Eylül tarihlerinde aynı tesiste düzenlenecek.
Kaynak: AA
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