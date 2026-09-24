Türkiye Okçuluk Federasyonu genel kurulunda gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu genel kurulunda gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da düzenlenen Türkiye Okçuluk Federasyonu 8. Mali Genel Kurulu'nda federasyonun mali ve idari konuları değerlendirildi. Gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edilirken genel kurul ikinci gün yapılan toplantıyla tamamlandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 8. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, federasyonun mali ve idari konuları değerlendirilirken gündem maddeleri delegelerin oylarına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi.
İkinci gün gerçekleştirilen toplantıyla 8. mali genel kurul tamamlandı.
Kaynak: AA
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