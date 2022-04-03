Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması sona erdi

03.04.2022 14:59
Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması sona erdi

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması tamamlandı.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması tamamlandı.

Muğla Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Akyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışların üçüncü gününde, Knockout Test Yarışı gerçekleştirildi.

Yarışlarda, oryantiring branşının olimpik bir spor olması için planlanan çalışmalar doğrultusunda yeni bir disiplin olan Knockout disiplini kullanıldı.

Organizasyona katılan sporcular, sabahın erken saatlerinden itibaren orman içinde harita ve pusula yardımıyla en kısa sürede hedefe ulaşmak için ter döktü.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, AA muhabirine, ilk kez federasyon tarafından düzenlenen bir organizasyonda Knockout, hız ve eleme yarışı yapıldığını söyledi.

Sistemin dünyada da uygulandığını ve ilerleyen dönemlerde Türkiye'de diğer yarışlarda bu sistemi kullanmaya başlayacaklarını belirten Çolakoğlu, "İki gün Marmaris'te şehir yarışları yaptık. Yaklaşık bin sporcu katıldı. Bugün de 200 sporcu, hız ve eleme yarışlarına katılıyor. Bu test yarışı olarak da geçiyor ama bir nevi deneme yarışı. Tüm kademe yarışlarında dereceye giren çocuklarımız, milli takıma girmeye hak kazanacak ve uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek." diye konuştu.

Muğla'nın iklimi ve coğrafyasıyla oryantiring branşına en uygun bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, ilerleyen dönemlerde kentte uluslararası organizasyon düzenlemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yarışların son gününde dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Kadın ve erkeklerde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar

1. Yaren Yılmaz

2. Betül Esner

3. Lale Han Kılıç

Erkekler

1. Ahmet Kaçmaz

2. Cansel Saraç

3. Ayhan Bikir

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması sona erdi - Son Dakika


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